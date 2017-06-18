Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Камера зафиксировала аварию на ул. Терновского. ВИДЕО
В пензенском заповеднике появился зверь-оборотень. ВИДЕО
В Пензе отлетевшее колесо едва не стало причиной аварии
Пензенцы обсуждают чудесное спасение на трассе
Пензенцы делятся впечатлениями от салюта
В Пензе кормившая кошек пенсионерка лишилась своей сумки
После жалобы пензенца из заросшего тиной фонтана откачали воду
Пензенец просит остановить байкеров-акробатов
Пензенец снял на видео «резвого» таксиста
На ул. Урицкого джип собрал «паровозик» из машин. ВИДЕО

Пользователи высмеивают дорожную разметку в Кузнецке

18 июня в 09:38 888 просмотров
, которая вызвала насмешки пользователей Сети.

" data-title="Пользователи высмеивают дорожную разметку в Кузнецке — Пенза-пресс, рунет за день">

В городе Кузнецке Пензенской области на дорогу нанесли разметку, которая вызвала насмешки пользователей Сети.

Снимок опубликовал в группе «Пенза live» подписчик Валера Архангельский.

«Перестраивайся/обгоняй, если не мешаешь никому», — прокомментировал пользователь под ником Павел Поверенов.

«Ну подумаешь, дорожники на рабочем месте отмечали день дорожника, чуток перебрали с горючем, с кем не бывает», — пошутил Евгений Семенов.

«Видимо разметку рисовали в пятницу вечером», «Краска была высокотоксичной», «Прерывистая двойная сплошная — нельзя обгонять, но если прям совсем надо, то можно», — поддержали другие подписчики.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza_live

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics