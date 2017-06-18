Пользователи высмеивают дорожную разметку в Кузнецке

В городе Кузнецке Пензенской области на дорогу нанесли разметку, которая вызвала насмешки пользователей Сети.

Снимок опубликовал в группе «Пенза live» подписчик Валера Архангельский.

«Перестраивайся/обгоняй, если не мешаешь никому», — прокомментировал пользователь под ником Павел Поверенов.

«Ну подумаешь, дорожники на рабочем месте отмечали день дорожника, чуток перебрали с горючем, с кем не бывает», — пошутил Евгений Семенов.

«Видимо разметку рисовали в пятницу вечером», «Краска была высокотоксичной», «Прерывистая двойная сплошная — нельзя обгонять, но если прям совсем надо, то можно», — поддержали другие подписчики.