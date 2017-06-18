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Стрючков: Медицинские работники — люди самой милосердной профессии

18 июня в 10:40 158 просмотров

Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков поздравил медицинских работников с праздником.

«По сложившейся традиции каждый год в третье воскресенье июня мы отмечаем наш главный профессиональный праздник — День медицинского работника! Сердечно поздравляю всех тех, кто по зову сердца связал свою судьбу с благородной профессией медика.

Медицинские работники — люди самой важной, самой нужной, самой милосердной, самой гуманной профессии!

Ежедневно в учреждения здравоохранения обращаются сотни людей, нуждающихся в Вашей помощи и поддержке. От Вашего профессионализма зависят судьбы этих людей, их родных и близких.

То, что Вы делаете для людей, невозможно переоценить. Позвольте пожелать, чтобы Ваш благородный труд, направленный на сохранение жизни и здоровья других людей, требующий огромной самоотдачи, мужества и чуткости придал каждому жизненных сил и душевной крепости, уверенности в собственной востребованности и значимости», — говорится в поздравлении.

Владимир Стрючков пожелал медработникам силы и крепости духа, трудолюбия, терпения и оптимизма и всего необходимого для того, чтобы работа приносила ощутимые плоды.


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