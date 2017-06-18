В мэрии прокомментировали ситуацию с домом № 35 на ул. Ударной

18 июня в связи с новым обрушением в доме № 35 на ул. Ударной в администрации Пензы состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Как пояснили в пресс-службе, рухнуло левое крыло первого подъезда дома. На момент происшествия в нем уже никто не жил.

Вице-мэр Юрий Ильин пояснил, что первый подъезд жилого дома был полностью расселен, во втором подъезде находилось три семьи, которые в настоящее время готовятся к переезду в маневренное жилье.

И.о. главы администрации Сергей Волков поручил представителям администрации Октябрьского района, социального управления, департамента ЖКХ и УК организовать поквартирный обход третьего подъезда, чтобы напомнить жильцам о том, что находиться в доме опасно и необходимо срочно переехать.

«Необходимо оказать максимальную поддержку людям в их переезде, обеспечить подачу транспорта и рабочей силы. […] Сейчас же нужно обеспечить осмотр имеющихся помещений в жилье маневренного фонда на 5-м Виноградном проезде, 22 и на Ленинградской, 8А. Для этого — найти автобус. На месте будут дежурить работники полиции. Помимо этого, из числа сотрудников УК надо определить ответственных за соблюдение порядка и охрану личных вещей», — сказал он и подчеркнул, что работу по переезду жителей и освобождению помещений третьего подъезда важно закончить сегодня.

Также в ходе заседания было принято решение отключить коммунальные ресурсы во втором и третьем подъездах, а также огородить их территорию, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Дом на Ударной, 35 должен быть одним из первых, когда продление программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья вступит в силу», — добавил Сергей Волков.