Кувайцев пожелал медикам веры в себя и крепкого здоровья

«Ваш самоотверженный и неутомимый труд — это великое служение во имя и на благо людей. Проявляя заботу о своих пациентах, вы помогаете им обрести здоровье, возвращаете уверенность в себе и завтрашнем дне, радость жизни. Ваши внимание и доброта, умение чувствовать чужую боль зачастую становятся лучшим лекарством.

Выражаю вам искреннюю признательность за сострадание, милосердие и гуманизм, на которых основана ваша миссия, за высокий профессионализм и верность избранному пути.

Особые слова благодарности ветеранам здравоохранения, бесконечно преданным своему призванию и передающим опыт и мастерство молодому поколению специалистов.

От всей души желаю радости, оптимизма, побольше добрых слов, веры в себя и свои силы, а самое главное, того, что вы сами щедро дарите людям — крепкого здоровья!» — говорится в поздравлении.