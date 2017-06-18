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Жители Терновки поблагодарили «Пенза-Пресс» за помощь

18 июня в 12:28 368 просмотров
«Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».

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Жители домов № 148 и 150 на ул. Терновского сообщили о начавшемся ремонте дороги. За это они выразили благодарность «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».

«Обращаемся уже не с криком о помощи, а с благодарностью! Нужно уметь не только жаловаться, но и выражать благодарность!

Не один раз мы обращались, с проблемой — отсутствие ливневой канализации на дороге, которая находится между улицами Озерная и Терновского 148−150 (от данной проблемы образовывались следующие проблемы: проезжая часть утопала в огромных лужах, под водой скрывались большие ямы, зимой и весной если снег подтает каждая машины застревала и т. д.)

УРА! Нас услышали, начался ремонт дороги. Сделают нам ливневую канализацию, как обещали в июле 2017 года или не сделают — это пока для всех секрет. Главное, что нас услышали и ремонт дороги начался. А какие будут результаты отпишемся с фотоотчетом после ремонта», — такое сообщение пришло в «Жалобную книгу».


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