В Пензе из аварийного жилья расселят более 2 тысяч человек

В Пензе в 2017 году из аварийного жилья расселят в общей сложности 2 235 человек. Об этом в ходе заседания правления Ассоциации городов Поволжья в Казани сообщил мэр Виктор Кувайцев.

«По этапу 2016−2017 годов в 2017 году предусмотрено переселение из 1050 жилых помещений общей площадью 37 718,42 кв. м 2 235 человек, проживающих в 142 аварийных МКД. Для этих целей запланировано построить и заселить 12 многоквартирных домов, общей площадью 43 676,45 кв. м, с количеством квартир равным 995», — рассказал о ситуации в городе Виктор Кувайцев.

С 2008 по 2013 год в г. Пензе расселены 1 550 жилых помещений, площадью 59104, 9 кв. м. Переселены более 4 000 человек из 181 аварийного дома, напомнили в пресс-службе мэрии.