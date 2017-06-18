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Индекс промышленного производства в Пензенской области вырос на 7,8%

18 июня в 15:19 246 просмотров

Индекс промышленного производства в Пензенской области в мае 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016-го составил 107,8%. В «обрабатывающих производствах» индекс составил 109%.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, рост промышленного производства обеспечили предприятия, специализирующиеся на производстве электронных и оптических изделий, одежды, электрического оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, изделий из дерева, пиломатериалов и фанеры.

Средняя заработная плата в промышленности за январь-апрель этого года выросла почти на 7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 26 942 рубля. Она превышает среднюю зарплату в экономике региона на 8,4%, сообщает телеканал «Экспресс».


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