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Пензенец продавал украденные товары на рынке (видео)

18 июня в 17:20 158 просмотров
, что их вынес из магазина 30-летний мужчина, который ранее уже неоднократно был судим за кражи.

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Директор крупного торгового центра в Пензе забил тревогу. В ходе инвентаризации он не досчитался ряда товаров. Сотрудники полиции выяснили, что их вынес из магазина 30-летний мужчина, который ранее уже неоднократно был судим за кражи.

Злоумышленник украл товары на сумму более трех тысяч рублей. Выяснилось также, что мужчина может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».

«Как было установлено в ходе инвентаризации похищенного имущества, среди товара были в основном продукты питания и бытовой химии, которые он продавал на одном из рынков города Пензы», — сообщил старший дознаватель отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе Владимир Клишин.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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