Кубок губернатора Пензенской области забрали регбисты из Подмосковья

В Пензе на комплексном стадионе «Первомайский» прошел финал Кубка России по регби-7 2017 года.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из таких городов, как Москва, Казань, Краснодар, Красноярск, Таганрог, Киров, Бердск, Монино (Московская область), Липецк и Пенза.

В решающем поединке победу одержала «ВВА-Подмосковье» (Монино), обыгравшая «Красный Яр» со счетом 26:10.

«Команда из Монино уже второй год подряд завоевывает Кубок губернатора Пензенской области по регби-7», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Обе пензенские команды «Империя-2» и «Империя» оказались на седьмом и восьмом местах соответственно.