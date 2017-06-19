Кубок губернатора Пензенской области забрали регбисты из Подмосковья

В соревнованиях приняли участие 12 команд из таких городов, как Москва, Казань, Краснодар, Красноярск, Таганрог, Киров, Бердск, Монино (Московская область), Липецк и Пенза.
В решающем поединке победу одержала «ВВА-Подмосковье» (Монино), обыгравшая «Красный Яр» со счетом 26:10.
«Команда из Монино уже второй год подряд завоевывает Кубок губернатора Пензенской области по регби-7», — сообщает пресс-служба городской администрации.
Обе пензенские команды «Империя-2» и «Империя» оказались на седьмом и восьмом местах соответственно.