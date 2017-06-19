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Кубок губернатора Пензенской области забрали регбисты из Подмосковья

19 июня в 13:30 266 просмотров
«Первомайский» прошел финал Кубка России по регби-7 2017 года.

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В Пензе на комплексном стадионе «Первомайский» прошел финал Кубка России по регби-7 2017 года.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из таких городов, как Москва, Казань, Краснодар, Красноярск, Таганрог, Киров, Бердск, Монино (Московская область), Липецк и Пенза.

В решающем поединке победу одержала «ВВА-Подмосковье» (Монино), обыгравшая «Красный Яр» со счетом 26:10.

«Команда из Монино уже второй год подряд завоевывает Кубок губернатора Пензенской области по регби-7», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Обе пензенские команды «Империя-2» и «Империя» оказались на седьмом и восьмом местах соответственно.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_zavershilsya_finalnyy_etap_kubka_rossii_po_regbi_7_2017_goda/

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