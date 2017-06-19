Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Пензенские выпускники сдают ЕГЭ по химии и истории
На ремонт школьных спортзалов Пензенской области выделили 21,56 млн
Белозерцев призвал доброжелательнее относиться к сдающим ЕГЭ
На ул. Белинского хотят создать музейно-выставочный комплекс
Василий Лановой проведет в Пензе патриотическую акцию-концерт
В Пензе стала известна программа лермонтовского праздника в «Тарханах»
Пензу посетила главред литературного журнала «Лиффт»
В Пензе здание на Экспериментальной, 2Б могут передать школе № 59
Пензу посетит народный артист СССР Василий Лановой
11 пензенцев отправятся на робототехническую олимпиаду

В Пензу приехал Василий Лановой

19 июня в 15:12 164 просмотра
«Спасибо за верность, потомки» (12+). Премьера для пензенского зрителя состоится на сцене драматического театра. Тема постановки — Великая Отечественная война.

" data-title="В Пензу приехал Василий Лановой — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензу прибыл Народный артист СССР Василий Лановой. Известный актер привез моноспектакль «Спасибо за верность, потомки» (12+). Премьера для пензенского зрителя состоится на сцене драматического театра. Тема постановки — Великая Отечественная война.

«Программа посвящена этому поколению. Со сцены прозвучат стихи, песни, русская классика — все, что составляет суть, гордость и непобедимость русской культуры», — рассказал Народный артист России СССР Василий Лановой.

Спектакль начнется в 17.00 на Большой сцене драмтеатра. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, сообщает телеканал «Экспресс».

Напомним, актер получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Алые паруса» (12+), «Офицеры» (0+), «Анна Каренина» (0+) и «Война и мир» (16+).

Фотография: uYOrbbLbLgk

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics