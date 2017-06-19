В Пензу приехал Василий Лановой

В Пензу прибыл Народный артист СССР Василий Лановой. Известный актер привез моноспектакль «Спасибо за верность, потомки» (12+). Премьера для пензенского зрителя состоится на сцене драматического театра. Тема постановки — Великая Отечественная война.

«Программа посвящена этому поколению. Со сцены прозвучат стихи, песни, русская классика — все, что составляет суть, гордость и непобедимость русской культуры», — рассказал Народный артист России СССР Василий Лановой.

Спектакль начнется в 17.00 на Большой сцене драмтеатра. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, сообщает телеканал «Экспресс».

Напомним, актер получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Алые паруса» (12+), «Офицеры» (0+), «Анна Каренина» (0+) и «Война и мир» (16+).