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Пензенским подросткам закроют доступ в подвалы и на чердаки

19 июня в 16:48 256 просмотров
, ресурсоснабжающих организаций, директорами управляющих компаний и председателями ТСЖ, ЖСК.

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Глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов провел совещание с представителями коммунальных служб района, ресурсоснабжающих организаций, директорами управляющих компаний и председателями ТСЖ, ЖСК.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе совещания участники обсуждали благоустройство территорий, содержание контейнерных площадок и подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Руководителям управляющих компаний и председателям ТСЖ, ЖСК поручили каждый день организовывать работы по покосу травы и санитарной уборке на территориях многоквартирных домов, а также согласно графику проводить опрессовку системы отопления.

Кроем того, в рамках обсуждения руководителям рекомендовали ограничить доступ граждан, в том числе несовершеннолетних, в подвалы и на чердаки.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_zheleznodorozhnom_rayone_obsudili_voprosy_zhkkh/

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