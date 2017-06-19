Пензенским подросткам закроют доступ в подвалы и на чердаки

Глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов провел совещание с представителями коммунальных служб района, ресурсоснабжающих организаций, директорами управляющих компаний и председателями ТСЖ, ЖСК.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе совещания участники обсуждали благоустройство территорий, содержание контейнерных площадок и подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Руководителям управляющих компаний и председателям ТСЖ, ЖСК поручили каждый день организовывать работы по покосу травы и санитарной уборке на территориях многоквартирных домов, а также согласно графику проводить опрессовку системы отопления.

Кроем того, в рамках обсуждения руководителям рекомендовали ограничить доступ граждан, в том числе несовершеннолетних, в подвалы и на чердаки.