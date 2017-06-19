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В Пензенской области в ДТП пострадал мотоциклист

19 июня в 17:18 276 просмотров
«Восход» совершил наезд на препятствие.

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Утром 19 июня в Бессоновском районе Пензенской области водитель мотоцикла «Восход» совершил наезд на препятствие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, в ДТП пострадал один человек. О его состоянии пока не сообщается.

Для ликвидации последствий аварии привлекались три человека и спецтехника.


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