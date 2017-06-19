Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе организовали центр помощи бродягам
В Пензе в «Дом Вероники» заселились постояльцы
Для всех желающих на набережной Спутника провели занятия по йоге
Более 1500 пензенцев проверили свое здоровье в выходной
Пензенским подросткам закроют доступ в подвалы и на чердаки
В Пензе в школьном лагере «Солнышко» устраивают тематические дни
На проект реконструкции лагеря «Орленок» в Пензе готовы потратить 6 млн руб
В Пензенской области выберут лучшего штукатура
В Пензе почтят память погибших в Великой Отечественной войне
Белозерцев поручил навести порядок в работе с обращениями граждан

В Пензе увеличилось число маршруток № 39

19 июня в 17:47 310 просмотров

Начальник управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин подписал приказ об увеличении подвижного состава на маршруте № 39.

Максимальное число маршруток № 39 увеличилось с 26 до 30 единиц. Интервал движения между ними сократился с 8 до 6 минут, следует из приказа управления, размещенного на сайте мэрии.

Как отмечено в документе, решение было принято в связи с «обращением жителей города Пензы».

Соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics