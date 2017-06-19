В Пензе увеличилось число маршруток № 39

Максимальное число маршруток № 39 увеличилось с 26 до 30 единиц. Интервал движения между ними сократился с 8 до 6 минут, следует из приказа управления, размещенного на сайте мэрии.



Как отмечено в документе, решение было принято в связи с «обращением жителей города Пензы».



Соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.