Максимальное число маршруток № 39 увеличилось с 26 до 30 единиц. Интервал движения между ними сократился с 8 до 6 минут, следует из приказа управления, размещенного на сайте мэрии.
Как отмечено в документе, решение было принято в связи с «обращением жителей города Пензы».
Соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
В Пензе увеличилось число маршруток № 39
Начальник управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин подписал приказ об увеличении подвижного состава на маршруте № 39.
Максимальное число маршруток № 39 увеличилось с 26 до 30 единиц. Интервал движения между ними сократился с 8 до 6 минут, следует из приказа управления, размещенного на сайте мэрии.