С пензенскими детьми поговорили о безопасности на водоемах (видео)

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам регионального управления МЧС вместе с коллегами из Пензенского пожарно-спасательного центра рассказали детям о безопасном поведении на воде.

Занятие с воспитанниками летнего лагеря в пензенской школе № 74 прошло в игровой форме. На реальных примерах специалисты объяснили, где можно, а где нельзя купаться, как помочь утопающему, оказать первую помощь и самому не оказаться в критической ситуации.

Также ребята попробовали самостоятельно бросить спасательный круг и задали интересующие вопросы специалистам, сообщает телеканал «Экспресс».

«Уважаемые граждане, главное управление МЧС России по Пензенской области в очередной раз напоминает: не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов», — обратился к жителям региона заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.