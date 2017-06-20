Александр Ткачев посетил комплекс ГК «Дамате»

Министр отметил, что в последние годы производству индейки уделяется особое внимание со стороны государства, что позволяет привлекать инвесторов в отрасль.



«Только за два года объемы производства индейки выросли в 1,5 раза — до 280 тыс. тонн. К 2020 году планируем еще в 1,5 раза увеличить объемы производства мяса индейки до 400 тысяч тонн», — сказал Александр Ткачев.



Проект ГК «Дамате» предусматривает увеличение мощности всех этапов вертикально-интегрированной структуры, включая наращивание мощности инкубатора до 19,5 млн яиц в год, ввод дополнительно 116 птичников, удвоение мощности комбикормового завода и элеватора, а также строительство нового птицеперерабатывающего завода.



Работы на всех объектах идут высокими темпами. 16 птичников подращивания и 24 птичника откорма уже построены и введены в эксплуатацию, еще 20 птичников строятся. Завершены работы по расширению мощности инкубатора, приобретены дополнительные линии для комбикормового завода. На элеваторе закончены строительные работы, идет монтаж силосов. В финальную стадию вошли общестроительные работы на новом птицеперерабатывающем заводе, в ближайшее время начнутся поставки законтрактованного оборудования. Компания планирует осуществить пробный технический пуск завода до конца 2017 года.



Новый завод «Дамате» — пример инновационного подхода к организации производства. Мощность убоя и разделки самая высокая в отрасли — до 5 тысяч голов в час. Время от доставки птицы из птичника до отгрузки готовой продукции составит менее 20 часов. На заводе продукция будет охлаждаться исключительно воздухом без использования воды. 36 упаковочных линий позволят отгружать одновременно такое же количество ассортиментных позиций, что сократит время формирования заказа в разы.



По итогам 2016 года «Дамате» стала лидером по объемам производства мяса индейки в Российской Федерации. Компания делает ставку на строгое соблюдение норм биологической безопасности и проводит обширную работу по внедрению цифровых технологий. В ближайшие три года «Дамате» планирует отдать большую часть производственных процессов в управление искусственному интеллекту.