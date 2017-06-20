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Министр сельского хозяйства РФ оценил производственные мощности «Русмолко»

20 июня в 08:52 306 просмотров
, 19 июня, посетил комплекс «Русмолко».

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Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в рамках рабочего визита в Пензенскую область накануне, 19 июня, посетил комплекс «Русмолко».

Он побывал на крупнейшем в стране молочно-товарном комплексе на 4600 голов коров и 2100 голов молодняка в Нижнеломовском районе. Он также ознакомился с проектом по расширению действующих мощностей на 1200 стойломест. Проект будет полностью реализован и завершен в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба компании «Русмолко», молочный комплекс в Аршиновке работает с 2015 года. Он стал первым предприятием, построенным в рамках успешного стратегического партнерства между сингапурской Olam International и «Русмолко». Стоимость проекта составила 2,8 млрд руб (финансовый партнер — «Россельхозбанк»), пановая мощность проекта — 46 тыс. тонн молока в год.

В настоящее время комплекс производит 110 тонн молока в сутки. Среднесуточный надой на голову составляет более 30 литров — это в два раза больше, чем в среднем по России. Показатели сравнимы с данными лучших западных компаний. При этом 97% молока — высший сорт. Предприятие позволило создать в регионе 215 новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда.

В настоящее время «Русмолко» завершает реализацию проекта по расширению производственных мощностей на 1200 стойломест. Сумма инвестиций в проект составила 500 млн рублей. Сегодня уже поострены коровники на 700 и 500 голов, завершается монтаж стойлового оборудования, нетели в количестве 1200 голов закуплены и завезены на фермы.

«Русская молочная компания» входит в число ведущих производителей молока в стране и производит 210 тонн молока в сутки. Под управлением компании находятся 136 тыс. га земли, валовый надой по итогам 2016 года составил 58 тысяч тонн. Поголовье КРС на 1 июня 2017 года составило 17 тысяч голов, из которых 7 тыс. — коровы. За пять месяцев текущего года «Русмолко» произвела 43% от общего объема молока, произведенного сельхозпредприятиями в Пензенской области.

К концу 2017 года компания планирует нарастить фуражное поголовье до 8 тысяч голов и произвести 72 тысячи тонн сырого молока.

Напомним, в рамках визита в Пензенскую области министр сельского хозяйства РФ также осмотрел комплекс «Дамате».

Фотография: https://mail.yandex.ru/?uid=30923418&login=penzapress#message/162411061562147596

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