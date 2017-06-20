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В России на четверть снизился прирост мигрантов

20 июня в 09:10 214 просмотров

В России за первый квартал текущего года прирост мигрантов снизился на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Однако эксперты отмечают, что пока нельзя говорить о глобальной тенденции.

«Данные по кварталам из года в год меняются. Часто миграционный прирост во II-IV кварталах превосходит показатели первого», — отметили в РАНХиГС.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов предположил, что уменьшение миграционного прироста — временное явление.

«Результаты нужно подводить в конце года. Например, многие в начале года уезжали домой на длительные праздники», — сказал он.

В РАНХиГС отметили снижение миграционного прироста из числа украинцев и из стран Средней Азии.


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