В Пензе горе-водитель кинулся с кулаками на проезжавшие мимо авто

Судя по ролику, мужчина на дорогой иномарке, несмотря на сплошную разделительную полосу, ехал по середине между двумя потоками — «своим» и встречным. В один момент он остановился и с воинственными видом вышел из машины. По видео создается впечатление, что он хотел разобраться с кем-то из водителей, ехавших по встречной полосе. Но никто не остановился.