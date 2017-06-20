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В Пензе горе-водитель кинулся с кулаками на проезжавшие мимо авто

20 июня в 09:13 1032 просмотра
, на котором зафиксировано очень странное поведение водителя.

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В Пензе в Сети появилось очередное видео, на котором зафиксировано очень странное поведение водителя.

Судя по ролику, мужчина на дорогой иномарке, несмотря на сплошную разделительную полосу, ехал по середине между двумя потоками — «своим» и встречным. В один момент он остановился и с воинственными видом вышел из машины. По видео создается впечатление, что он хотел разобраться с кем-то из водителей, ехавших по встречной полосе. Но никто не остановился.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=H2OamLfQRaA

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