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В Пензе при столкновении двух иномарок пострадал человек

20 июня в 09:23 492 просмотра

В Пензе столкнулись Volkswagen Passat и Toyota Caldina.

Авария произошла на проспекте Строителей.

В ДТП пострадал один человек, о его состоянии пока не сообщается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий ДТП привлекались двое сотрудников и спецтехника.


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