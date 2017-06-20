В Пензе при столкновении двух иномарок пострадал человек

В Пензе столкнулись Volkswagen Passat и Toyota Caldina.

Авария произошла на проспекте Строителей.

В ДТП пострадал один человек, о его состоянии пока не сообщается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий ДТП привлекались двое сотрудников и спецтехника.