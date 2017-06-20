Пензенцам по предписаниям Госжилстройтехинспекции вернули 1,3 млн руб

В Пензе жителям многоквартирных домов за прошедшую неделю по предписаниям Госжилстройтехинспекции вернули 1363,4 тыс. рублей.

Были произведены перерасчеты:

— в части начисления платы за жилищную услугу (одностороннее повышение платы на коэффициент инфляции) жителям восьми многоквартирных домов: ул. Ладожская, 95; ул. Толстого, 1; ул. Клары Цеткин 11, 23, 67; ул. Рахманинова, 25; ул. Бородина, 1; ул. Пролетарская, 10 на сумму 1 254,2 тыс. руб.;

— в части начисления платы за коммунальный ресурс по электроэнергии, потребленный при содержании общего имущества, жителям многоквартирного дома: ул. Ладожская, 83 на сумму 62,3 тыс. руб.;

— в части начисления платы за жилищную услугу, исключив дополнительные расходы по ремонту общего имущества, без решения общего собрания собственников жителям многоквартирного дома: ул. Попова, 8А на сумму 46,9 тыс. руб.

Госжилстройтехинспекция продолжает проверку исполнения предписаний, которые были выданы в адрес управляющих компаний, сообщает пресс-центр облправительства.