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В Пензенской области осудили водителя, по вине которого погиб человек

20 июня в 10:03 136 просмотров
, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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В Пензенской области осудили 22-летнего уроженца Оренбургской области за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 14 февраля на федеральной трассе М-5 «Урал» молодой человек управлял машиной «Камаз 5490-S5».

Во время движения в Спасском районе он совершил наезд на стоящие на полосе движения в колонне автомобили. В результате ДТП пострадало четыре машины. Водитель одной из них, житель Земетчинского района, погиб.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Молодого человека приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением прав на два года.

Приговор в законную силу не вступил.


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