С 2018 года будет упрощен процесс денежных переводов

В 2018 году для совершения денежного перевода будет достаточно сообщить номер телефона получателя, без использования номера банковской карты.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники, близкие к Visa, MasterCard и Банку России. По словам специалистов, замена номера карты на номер телефона упростит процесс переводов. Однако это повышает вероятность ошибки при вводе и уязвимость в случае хакерской атаки.

«У номеров карт и счетов есть специальные схемы контроля правильности ввода номера, последняя цифра карты, например. Таким образом, ошибка в одну цифру в номере карты на 99,9% не приводит к ошибочному переводу, так как такой карты просто не существует. Деньги вернутся на счет отправителя. Ошибка же в одной цифре номера телефона приведет к переводу денег на некорректного получателя», — пояснил глава направления противодействия мошенничеству центра информбезопасности компании «Инфосистемы джет» Алексей Сизов.

Также, по словам эксперта, есть вероятность, что хакеры завладеют обоими идентификаторами.