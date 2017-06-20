Пензенские выпускники смогут сдать ЕГЭ в резервные дни

С 20 июня по 1 июля в Пензенской области пройдут резервные дни сдачи Единого государственного экзамена по всем учебным предметам.

В резервные дни смогут сдать экзамены те обучающиеся, которые получили на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, а также обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Кроме того, возможность сдать экзамены предоставили обучающимся и выпускникам прошлых лет, которые не завершили выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам.

В каждый резервный день будут работать два пункта проведения экзаменов, расположенных на базе пензенских школ.

20 июня является резервным днем для сдачи таких предметов, как география и информатика и ИКТ.

21 июня учащиеся и выпускники могут сдать литературу, химию, физику и естествознание, 22 июня — резервный день для сдачи биологии, иностранных языков и истории.

23 июня учащиеся получат возможность сдать устную часть экзаменов по иностранным языкам. 28 июня пройдет сдача ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни).

29 июня выпускники смогут написать работы по русскому языку и 1 июля — резервный день по всем предметам.