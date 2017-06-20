Минтруд определил, как россияне будут отдыхать в 2018 году

На портале проектов нормативно правовых актов появился документ , в котором Минтруд определил, как жители России будут отдыхать в 2018 году.

Как сообщает «Российская газета», новогодние каникулы в 2018-м продлятся с 30 декабря по 8 января. Праздничные дни — 6 и 7 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на 9 марта и 2 мая.

Также планируется перенос выходных дней с субботы 28 апреля, с субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Таким образом, в феврале россияне будут отдыхать с 23 по 25 числа, в марте — с 8 по 11, также весной праздники продлятся с 29 апреля по 2 мая. А на День Победы жители России будут отдыхать всего один день — 9 Мая.

В июне будет три выходных дня — с 10 по 12, в ноябре — с 3 по 5 числа.

Таким образом, в 2018 году у россиян будет в общей сложности 28 выходных дней.