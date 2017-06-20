Ученые выяснили, откуда взялись домашние кошки

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на журнал Nature Ecology and Evolution, кошки были одомашнены около 10 тысяч лет назад ближневосточными фермерами.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав обнаруженные на археологических объектах образцы ДНК более 200 кошек, обитавших на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе.

Дикие кошки, наведываясь в сельскохозяйственные поселения древних земледельцев, уничтожали грызунов, которые представляли опасность для складов с зерном. Со временем человек и животное сблизились, что впоследствии привело к одомашниванию.

Затем домашние кошки распространились по всей Европе и, предположительно, в Египте.

«До сих пор не совсем ясно, произошла ли египетская домашняя кошка от тех, что были завезены по торговым путям из стран Ближнего Востока, или же ее одомашнивание случилось именно в Египте. Дальнейшие исследования должны окончательно разъяснить ситуацию», — рассказал исследователь Клаудио Оттони.

Кошки, содержавшиеся на египетских торговых судах, путешествуя, распространились и в Юго-Западной Азии.

По словам специалистов, согласно анализу ДНК, все домашние кошки произошли от африканской дикой кошки.

Также ученые выяснили, что самым распространенным окрасом у древних кошек был полосатый, а пятнистые кошки были редкостью до эпохи Средневековья.