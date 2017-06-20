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В России отмечается рост вбросов фальшивых купюр в банкоматы

20 июня в 14:24 426 просмотров
, что кредитные организации экономят на безопасности.

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Первый зампред Банка России Георгий Лунтовский рассказал о росте количества вбросов фальшивых купюр в банкоматы в связи с тем, что кредитные организации экономят на безопасности.

Как сообщает «Российская газета», в 2016 году Банк России проверил 14,5 тыс. устройств по приему наличных. Значительная часть из них проверяла лишь два машиночитаемых признака банкнот при том, что Банк России требует проверять минимум четыре.

Банк России уже не впервые отмечает стремление банков сэкономить на устройствах по приему наличных. В результате люди получают фальшивые деньги там, где меньше всего этого ожидают, — в банкоматах.

Георгий Лунтовский отметил, что в настоящее врем рассматриваются различные способы стимулировать интерес банков к установке надежных банкоматов. Например, введение платности за проведение операций в системе Банка России для банков-нарушителей.


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