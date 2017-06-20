Tele2 подготовила скидки в интернет-магазине ко Дню молодежи

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявляет о старте распродажи в интернет-магазине. В течение двух недель жители Пензенской области смогут приобрести золотые номера со скидкой 56%.

В честь Дня молодежи посетители интернет-магазина Tele2 смогут приобрести золотые номера по специальной цене. Акция действует с 19 июня по 2 июля, стоимость одного номера составит 410 рублей вместо 910.

Для оформления заказа необходимо заполнить заявку на сайте онлайн-магазина. После подтверждения покупки комплект подключения можно получить в ближайшем салоне связи оператора или курьерской доставкой. На территории региона услуга доставки заказа предоставляется бесплатно. Для заключения договора при себе нужно иметь паспорт. Подробные условия доставки, адреса для самовывоза указаны на сайте shop.tele2.ru.

При заказе красивого номера абонентам доступны популярные пакетные тарифы оператора: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+" и «Мой Tele2». После оформления покупки абонентам необходимо внести на счет сумму, достаточную для первого списания абонентской платы.

«Мы стремимся обеспечить нашим абонентам максимально удобный сервис. В интернет-магазине Tele2 все жители региона могут приобрести красивые номера, фирменное оборудование, а также сэкономить не только деньги — за счет выгодных цен и различных акций, но и время. Купить номер и гаджет, а также оформить бесплатную доставку можно в несколько кликов», — отметил директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Алексей Степин.