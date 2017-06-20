В Пензе мужчина, чтобы подставить полицейских, нанес себе травмы

В Пензе мужчина совершил заведомо ложный донос на полицейских.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, 54-летний житель села Ардым Пензенского района, работавший охранником, находился на рабочем месте пьяный. Мужчина пошел в магазин за очередной порцией спиртного, когда его задержали полицейские.

Сотрудники правоохранительных органов доставили его в отдел полиции для составления протокола. Мужчина знал, что за административное правонарушение его могут уволить с работы, поэтому инсценировал свое избиение.

По словам очевидцев, он бился головой о деревянные нары, пытался удариться туловищем и локтями о металлические детали двери.

После этого мужчина сообщил, что ему требуется медицинская помощь. Прибывшей бригаде медиков он рассказал, что телесные повреждения ему нанесли полицейские.

Мужчину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

«После прохождении судебно-медицинского освидетельствования он сознался в содеянном, по данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.