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В Пензе на Юбилейной площади и в ККЗ чествовали медалистов

20 июня в 15:32 656 просмотров
«Медалист-2017».

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В Пензе на Юбилейной площади прошел праздник «Медалист-2017».

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, начальник управления образования города Юрий Голодяев, председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин и другие почетные гости.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, праздник открылся парадом отличников.

Среди медалистов региона — победители и призеры всероссийских олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, неоднократные победители и призеры всероссийских и международных соревнований по художественной гимнастике и аэробике, волейболу и баскетболу, лыжам и шахматам, каратэ и самбо, легкой атлетике и другим видам спорта, лауреаты международных и всероссийских вокальных, театральных и фольклорных конкурсов, сообщают на сайте мэрии.

Выслушав поздравления, выпускники запустили в небо разноцветные шары. После этого в киноконцертом зале «Пенза» состоялась торжественная церемония чествования медалистов и их родителей. Они получили благодарственные письма из рук губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В 2017 году пензенские школы заканчивают 2030 юношей и девушек. Ежегодное количество медалистов стабильно и не превышает 300 человек. Это 11−14% от общего количества выпускников.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prinyal_uchastie_v_tseremonii_chestvovaniya_medalistov/

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