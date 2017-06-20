В Пензе на Юбилейной площади и в ККЗ чествовали медалистов

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, начальник управления образования города Юрий Голодяев, председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин и другие почетные гости.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, праздник открылся парадом отличников.

Среди медалистов региона — победители и призеры всероссийских олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, неоднократные победители и призеры всероссийских и международных соревнований по художественной гимнастике и аэробике, волейболу и баскетболу, лыжам и шахматам, каратэ и самбо, легкой атлетике и другим видам спорта, лауреаты международных и всероссийских вокальных, театральных и фольклорных конкурсов, сообщают на сайте мэрии.

Выслушав поздравления, выпускники запустили в небо разноцветные шары. После этого в киноконцертом зале «Пенза» состоялась торжественная церемония чествования медалистов и их родителей. Они получили благодарственные письма из рук губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В 2017 году пензенские школы заканчивают 2030 юношей и девушек. Ежегодное количество медалистов стабильно и не превышает 300 человек. Это 11−14% от общего количества выпускников.