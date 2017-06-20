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Суд не дал времени. Мэрия Пензы выплатит МУП «ППП» 18,7 млн руб

20 июня в 16:18 224 просмотра
«ППП» 18,7 млн рублей — такова рыночная стоимость помещений в здании на ул. Суворова, 122а, которое в 2011 году были изъяты из хозяйственного ведения муниципального перевозчика.

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Мэрия Пензы должна выплатить МУП «ППП» 18,7 млн рублей — такова рыночная стоимость помещений в здании на ул. Суворова, 122а, которое в 2011 году были изъяты из хозяйственного ведения муниципального перевозчика.

Решение было принято еще 5 мая 2016 года, однако до сегодняшнего дня мэрия его так и не исполнила, следует из материалов Арбитражного суда Пензенской области.

Спорная сделка была оформлена приказом первого вице-мэра Пензы по земельным и градостроительным вопросам 2 ноября 2011 года. Эту должность на тот момент занимала Людмила Кипурова.

В соответствии с документом, помещения общей площадью 294,6 кв. м, расположенные на третьем этаже здания по ул. Суворова, 122а, передавались с баланса МУП «ППП», где они находились на праве хозяйственного ведения, на баланс МУП «Аналитический региональный центр информационных систем города Пензы» («Арцис»).

5 августа 2015 года конкурсный управляющий МУП «ППП» — тогда эту должность занимал член СРО «Лига» Флит Гаффанов — обратился в суд с требованием признать сделку недействительной и вернуть недвижимость. Позже требования были уточнены — Гаффанов требовал от мэрии вернуть сумму в 18,7 млн рублей — как установила судебная экспертиза, таковая была рыночная стоимость указанных помещений.

5 мая 2016 года Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил эти требования.

«Действующим законодательством, определяющим права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении, не предусмотрено, что собственник, передав во владение унитарному предприятию имущество, вправе распоряжаться таким имуществом независимо от наличия или отсутствия такого согласия унитарного предприятия», — отмечалось в определении суда.

Спустя год после этого решения, 28 апреля 2017 года, мэрия обратилась в суд с просьбой отсрочить его исполнение. В частности, представитель мэрии мотивировал невозможность погашения задолженности «дефицитом бюджета муниципального образования».

Конкурсный управляющий МУП «ППП», которым к тому моменту назначили Василия Батракова, возражал против этого, указывая на то, что у муниципального перевозчика — «большая задолженность по текущим платежам, в том числе — по обязательным платежам в бюджет».

Согласно толкованию нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ, лицо, которое испрашивает отсрочку, должно доказать, что обстоятельства, способствующие исполнению решения суда, наступят в будущем, а препятствия, которые существуют сейчас, имеют исключительный характер. При этом тяжелое финансовое положение к ним не относится.

«Каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что решение будет безусловно исполнено, должником [мэрией Пензы — прим. авт.] не приведено […] Более того, судом установлено, что исполнительный документ о взыскании вышеуказанной суммы в пользу должника был выдан 29 июня 2016 года, однако до настоящего момент исполнение его не произведено даже в части. При таких обстоятельствах арбитражный суд приходит к выводу об отсутствии у заявителя исключительных обстоятельств, препятствующих исполнению судебного акта в настоящее время», — говорится в определении Арбитражного суда Пензенской области от 25 мая 2017 года.

Таким образом, заявление мэрии о рассрочке было оставлено без удовлетворения, и мэрии придется выплатить 18,7 млн рублей. Как это будет сделано в условиях бюджетного дефицита, пока неизвестно.


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