Ученые нашли недостающее звено эволюции

Ученые из США обнаружили останки двух крошечных существ, которые, предположительно, обитали на Земле 315 миллионов лет назад. Об этом сообщает « Российская газета » со ссылкой на Университет Южной Калифорнии .

Африканская находка поставила под сомнение теорию эволюции. Она была обнаружена еще в 1990-е годы, однако только сейчас ее удалось идентифицировать.

Ранее неизвестное существо назвали Chinlestegophis jenkinsi. Крошечный хищник размером от 2,5 до 15 сантиметров обитал под землей и питался насекомыми.

Также сообщается, что он является древнейшим родственником самой загадочной группы земноводных Caecilians (червяги), которые живут и сейчас. Всего их известно около 200 видов.

До настоящего времени ветку эволюции стереоспондильных амфибий (Stereospondyli) считали тупиковой. Амфибии были широко распространены в начале триасового периода, но не удавалось найти их связь с современными видами. Новое исследование показало, что Stereospondyli и современные амфибии имели общего предка, обитавшего около 315 миллионов лет назад. Ученые считают, что нашли недостающее звено эволюции.

«Вполне возможно, что функции регенерации тканей, присущие лягушкам и саламандрам, имеются и в ДНК человека, но они отключены. Люди тоже являются позвоночными. Поэтому открытие позволит нам лучше понять собственную эволюционную историю и изучить наше генетическое наследие», — говорится в сообщении.