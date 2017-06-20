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Ученые нашли недостающее звено эволюции

20 июня в 15:07 190 просмотров
, которые, предположительно, обитали на Земле 315 миллионов лет назад. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Университет Южной Калифорнии.

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Ученые из США обнаружили останки двух крошечных существ, которые, предположительно, обитали на Земле 315 миллионов лет назад. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Университет Южной Калифорнии.

Африканская находка поставила под сомнение теорию эволюции. Она была обнаружена еще в 1990-е годы, однако только сейчас ее удалось идентифицировать.

Ранее неизвестное существо назвали Chinlestegophis jenkinsi. Крошечный хищник размером от 2,5 до 15 сантиметров обитал под землей и питался насекомыми.

Также сообщается, что он является древнейшим родственником самой загадочной группы земноводных Caecilians (червяги), которые живут и сейчас. Всего их известно около 200 видов.

До настоящего времени ветку эволюции стереоспондильных амфибий (Stereospondyli) считали тупиковой. Амфибии были широко распространены в начале триасового периода, но не удавалось найти их связь с современными видами. Новое исследование показало, что Stereospondyli и современные амфибии имели общего предка, обитавшего около 315 миллионов лет назад. Ученые считают, что нашли недостающее звено эволюции.

«Вполне возможно, что функции регенерации тканей, присущие лягушкам и саламандрам, имеются и в ДНК человека, но они отключены. Люди тоже являются позвоночными. Поэтому открытие позволит нам лучше понять собственную эволюционную историю и изучить наше генетическое наследие», — говорится в сообщении.


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