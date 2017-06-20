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В Пензенской области — самая низкая стоимость коммуналки в ПФО

20 июня в 16:20 184 просмотра
, составленном изданием «Байкал-Daily».

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Пензенская область заняла 76-е место из 85 регионов России в рейтинге стоимости коммунальных услуг, составленном изданием «Байкал-Daily».

«Редакция сравнивала стоимость жилищно-коммунальных услуг в месяц на один квадратный метр жилья и на одного человека, опираясь на данные Росстата за 2016 год. Рассчитав отношение этого показателя к социальной норме жилплощади на человека, эксперты вывели средние для страны показатели — 115,92 руб. и 2 107,71 руб. соответственно. В Пензенской области эти показатели составляют 84,07 руб. и 1 512,8 руб.», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Это самые низкие расценки на коммунальные услуги среди регионов Приволжского федерального округа.

Так, Нижегородская область занимает в рейтинге 15-е место, Оренбургская — 27-е место, Самарская — 33-е, Республика Татарстан — 34-е, Тамбовская область — 43-е место, Кировская — 50-е, Республика Мордовия — 52-е, Марий Эл — 61-е, Башкортостан — 67-е, Саратовская область — 69-е, Ульяновская область — 72-е, Республики Чувашия и Удмуртия — 74-е и 75-е места соответственно.

Самые дорогие в стране коммунальные услуги — в Республике Саха (Якутия) — 357,65 руб. в месяц на один квадратный метр жилья и 6 437,65 руб. — на человека. В тройку субъектов РФ с самой высокой стоимостью коммунальных услуг вошли также Камчатский край и Магаданская область.

Самая низкая в РФ стоимость коммунальных услуг зафиксирована в Республике Ингушетия — 42, 21 руб. на квадратный метр и 759,6 руб. на человека в месяц.


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