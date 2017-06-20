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В Пензе сотрудники МЧС рассказали, как вести себя во время грозы

20 июня в 16:48 142 просмотра

В связи с ожидаемой 21 июня грозой в МЧС рассказали о правилах поведения во время непогоды и сильного ветра.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Пензенской области рекомендуют жителям Пензенской области при усилении ветра максимально исключить пребывание на открытой территории.

Находясь на улице, необходимо находиться как можно дальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин. Нельзя ставить свои транспортные средства под деревьями и различными конструкциями.

«Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, звоните в службу спасения по номеру «101» с мобильного телефона. Все подразделения МЧС продолжают функционировать в режиме повышенной готовности», — сообщили в региональном ведомстве.


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