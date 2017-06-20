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График мероприятий в Пензе, посвященных Дню памяти и скорби

20 июня в 17:10 124 просмотра
, посвященных Дню памяти и скорби.

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Мэрия Пензы опубликовала график мероприятий на 21 и 22 июня, посвященных Дню памяти и скорби.

21 июня

19.00 — сквер «Бессмертный полк», концертная программа ансамбля «Старгород» и солистов.

19.00 — сквер «Журавли», поэтическая программа «Голос поэта», концертная программа Ольги Козыревой.

20.00 — 20.30 — акция «Свеча памяти», памятник «Проводы».

20.30 — 22.00 — акция «Свеча памяти», монумент воинской и трудовой доблести пензенцев.

4.00 — 4.30 (в ночь с 21 на 22 июня) — акция «Аллея памяти», монумент воинской и трудовой доблести пензенцев; памятный знак пензенским пограничникам (сквер имени Ф. Э. Дзержинского).

22 июня

8.00 — церемония возложения цветов и венков к местам воинских и братских захоронений — Мироносицкое кладбище, Митрофаньевское кладбище, кладбище в Ахунах.

9.30 — панихида в храме Архангела Михаила

10.00 — церемония возложения венков и цветов к Монументу воинской и трудовой доблести пензенцев.

12.00 — открытие третьей очереди мемориала «Во славу русского оружия», памятник «Афганские ворота».

Программа предоставлена пресс-службой мэрии. Возрастное ограничение для всех мероприятий — 0+.


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