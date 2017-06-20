Ученые сообщили, когда начнется аномальная жара

К 2100 году три четверти населения Земли могут столкнуться с аномальной летней жарой, пишет « Российская газета » со ссылкой на Nature Climate Change.

К таким выводам исследователи пришли, сопоставив темпы развития глобального потепления и аномальной погоды — жары, недельных проливных дождей и засухи.

Если человечество не начнет «сдерживать» глобальное потепление, то около 74% людей попадут в зоны, где каждое второе лето будет аномальная жара. Например, в Москве она может продлиться около 50 дней.

Ученые считают, что при сокращении выбросов парниковых газов с аномальной жарой столкнется 48% населения Земли.

Тело человека может функционировать только в узком диапазоне основной температуры тела около 37 градусов по Цельсию. Тепловые волны несут большой риск для жизни из-за усиления влажности, которая, в свою очередь, провоцирует дополнительное повышение температуры тела, говорится в сообщении.

Кроме того, ситуация может осложниться тем, что в зонах, где летом будет отмечаться аномальная жара, прогнозируется и высокий уровень влажности, препятствующий естественному охлаждению тела человека при помощи испарения пота. А каждый «лишний» градус летней жары будет увеличивать количество умерших людей на 5%.