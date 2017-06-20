В «Арбековской заставе» создают дополнительные зоны отдыха (видео)

Последние новости от «Компании, которая строит». Информация будет полезна всем, кого интересует ситуация на рынке недвижимости, кто хочет приобрести или поменять жилье.

В северо-западной части Пензы с каждым днем разрастается современный жилой комплекс «Арбековская застава». В 2017 году генеральный план микрорайона претерпел существенные изменения. Застройщик принял решение уменьшить площадь застройки в пользу дополнительных территорий для отдыха жильцов.

«Так получилось, что для создания более комфортной среды проживания жителей мы переработали проект планировки территории. Потеряли на этом практически год, но не жалеем о том, что сделали. Мы добавили в данный микрорайон отдельно стоящие многоуровневые паркинги, чего в городе почти нет. Добавили бульвар, который пересекает весь микрорайон, для отдыха жителей. Кроме него, будет еще одна пешеходная зона, бульвар, соединяющий с соседним шестым микрорайоном, также для досуга горожан и более благоприятной среды проживания», — рассказал советник генерального директора «Компании, которая строит» Федор Тощев.

«Компания, которая строит» уделяет большое внимание созданию социальной инфраструктуры объектов «Территории жизни». В Арбековской заставе работают три детских сада, расположенных на первых этажах жилых домов, благоустроены площадки для прогулок родителей с детьми. Своими силами и за счет собственных средств «Компания, которая строит» разработала проект общеобразовательной школы, рассчитанной на 825 мест. Кроме того, организация занимается проектированием нового жилого комплекса, который появится на другой стороне трассы М5.

«Там будет порядка 400 тысяч квадратных метров жилья, они будут обеспечены полной инфраструктурой, отдельно стоящие детские сады со своими площадками, школа на 1100 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, все необходимые предприятия для обслуживания населения. Мы очень большую ставку делаем на среду проживания, комфортность проживания, чтобы «Территория жизни» оправдывала название», — сказал Федор Тощев.

По словам советника генерального директора, полностью жилой комплекс «Арбековской заставы» планируется заселить в течение пяти лет. А первые объекты седьмого микрорайона будут сданы уже в 2017 году, сообщает телеканал «Экспресс».