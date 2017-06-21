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В России многодетных матерей лишили права брать отпуск в любое время

21 июня в 08:17 258 просмотров

Минтруд аннулировал зафиксированное в ТК РФ право матерей двух и более детей брать оплачиваемый отпуск в любое время.

Как сообщают «Известия», взамен прежней законодательной нормы новой при этом так и не появилось.

Право отдыхать в любое удобное время многодетным матерям было зафиксировано в постановлении Совмина СССР от 1981 года, которое перешло в современный Трудовой кодекс. Его признали утратившим силу.

«Дублирующей нормы, возвращающей многодетным матерям право на удобный отпуск, сейчас в Трудовом кодексе нет. Хотя, конечно, при наличии маленьких детей удобно самостоятельно выбирать время отпуска. И то, что отменили этот акт, конечно, печально. Но он, к сожалению, был фактически мертвым. Очень мало кто о нем знал и применял на практике», — рассказала член комиссии по труду и занятости Общественного совета при Минтруде РФ, директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова.

Представитель сообщества многодетных матерей, глава Ассоциации многодетных семей «Много нас», мать шестерых детей Елена Фоминых убеждена в том, что эта мера соцподдержки должна быть сохранена.


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