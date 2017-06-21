Большинство россиян любит комедии

Большинство россиян (82%) заявило, что комедия — их любимый жанр кино, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ .

78% респондентов предпочитают исторические фильмы, 71% опрошенных любит приключенческие фильмы о путешествиях и авантюристах. Фильмы о любви по нравятся почти половине опрошенных — 55%.

Также сообщается, что лишь 12% россиян посещают кинотеатры несколько раз в месяц, 24% опрошенных ходят в кино несколько раз в год, 37% - не посещают кинотеатр совсем.

Выбирая картину для просмотра, 41% жителей РФ обращают внимание на актерский состав, 29% больше интересуются сюжетом и 25% - доверяют мнению друзей.