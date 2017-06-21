«Ростелеком» обеспечил постояльцев пензенского «Дома Вероники» связью

Телеком-инфраструктуру создавали одновременно с возведением объекта. Проект был реализован в течение нескольких месяцев. Постояльцы дома получили возможность пользоваться доступом в интернет по технологии Wi-Fi, а также смотреть эфирные и тематические каналы цифрового интерактивного телевидения.



По словам пресс-секретаря пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексея Макарова, во второй день пребывания в новом доме для самых активных пользователей провели краткую презентацию по использованию интерфейса интерактивного телевидения.



«Надеемся, что предоставленные услуги связи помогут многим ребятам с комфортом получать дистанционное образование, общаться с друзьями онлайн, участвовать в мастер-классах и быть всегда на связи», — отметил он.



Кроме того, для нужд администрации и обслуживающего персонала пансиона подключены городской стационарный телефон по SIP-технологии и услуга «Облачное видеонаблюдение» с возможностью просмотра архива данных при помощи специального портала. Всего в «Доме Вероники» установлены три видеокамеры — одна снаружи здания и две в коридорах.



Ильмир Валиев, бывший житель Сердобского дома ветеранов рассказал, что приехал из учреждения с собственным моноблоком, который сразу же подключил к Wi-Fi-сети.



«Я веду собственную страничку в одной из социальных сетей, у меня около 40 подписчиков и более 170 друзей. Также размещаю интересную информацию из мира футбола. Уже пообщался с другом посредством видеосвязи — скорость интернета вполне приемлемая», — отметил Ильмир Валиев.



«Дом Вероники» построен в частном секторе микрорайона «Веселовка» на территории храма Введения Пресвятой Богородицы. Это первый подобный объект в стране. Он стал частью многофункционального центра «Квартал Луи», созданного по модели сопровождаемого проживания.