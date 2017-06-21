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Ученый предложил переселить людей с Земли

21 июня в 10:45 72 просмотра
, что в ближайшие 30 лет человечество должно начать миграцию с Земли, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Telegraph.

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Британский ученый Стивен Хокинг считает, что в ближайшие 30 лет человечество должно начать миграцию с Земли, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Telegraph.

30 лет, по мнению ученого, должно хватить для создания базы на Луне и 50 — на Марсе. Хокинг предлагает отправить туда образцы растений, животных и грибов.

«Земля становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами», — заявил физик.

Он утверждает, что миграция позволит избежать переселения планеты.

«По мнению ученого, катастрофа на Земле, которая может произойти из-за падения на нее астероида, перенаселения или глобального потепления, когда-нибудь неизбежно наступит», — говорится в источнике.

По мнению ученого, это естественный путь развития для человечества.


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