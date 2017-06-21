Ученые рассказали, чем уталить жажду без вреда для здоровья

Ученые рассказали о самых вредных напитках для утоления летней жажды, сообщает « Life.ru » со ссылкой на Hyser.

Самыми вредными напитками в жаркую погоду являются сладкая газированная вода, пакетированные соки, энергетики, молочные коктейли и, конечно же, пиво. Они содержат огромное количество сахара, ароматизаторов и усилителей вкуса.

Сообщается, что ими быстро можно удалить жажду, но через короткое время она возобновится с еще большей силой. Кроме того, эти напитки еще и вредят человеческому организму — их действие пагубно сказывается на пищеварительной системе.

Эксперты советуют пить прохладный чай без сахара, домашний квас, натуральный йогурт, кефир, ряженку, ягодные компоты, обычную чистую воду и лимонад собственного приготовления.