Российские полицейские победили на международном турнире по мини-фтболу

Сборная команда МВД России по мини-футболу победила на международном чемпионате среди полицейских «Copa Del Mar», который прошел в городе Порече Республики Хорватия.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 35 полицейских команд из 16 стран Европы стали участниками турнира.

Сборная МВД России на групповом этапе встретилась с командами Болгарии, Бельгии, Молдавии, Румынии и одержала во всех матчах победу. Единственное поражение наши футболисты со счетом 0:1 потерпели от полицейских Словакии. Однако российские полицейские все-таки взяли реванш со счетом 3:2.

На сегодняшний день сборная МВД России по мини-футболу является одной из самых сильных полицейских команд в Европе.