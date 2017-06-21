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Российские полицейские победили на международном турнире по мини-фтболу

21 июня в 13:58 120 просмотров
«Copa Del Mar», который прошел в городе Порече Республики Хорватия.

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Сборная команда МВД России по мини-футболу победила на международном чемпионате среди полицейских «Copa Del Mar», который прошел в городе Порече Республики Хорватия.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 35 полицейских команд из 16 стран Европы стали участниками турнира.

Сборная МВД России на групповом этапе встретилась с командами Болгарии, Бельгии, Молдавии, Румынии и одержала во всех матчах победу. Единственное поражение наши футболисты со счетом 0:1 потерпели от полицейских Словакии. Однако российские полицейские все-таки взяли реванш со счетом 3:2.

На сегодняшний день сборная МВД России по мини-футболу является одной из самых сильных полицейских команд в Европе.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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