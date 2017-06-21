В Пензенской области воспитанники детдома на лето отправятся в семью

В Пензенской области, начиная с 2008 года, проводится акция «Подари ребенку лето!». В ходе нее дети из Спасского детского дома на все лето отправляются в приемные семьи.

В этом году в приемные семьи отправился 21 ребенок.

«Восемь детей были возвращены в родные семьи, так как воспитывались в нашем учреждении по заявлению родителей. 13 детей от 4 до 16 лет направили на все лето в приемные семьи», — рассказала директор Спасского детского дома Виктория Синдяева.

По информации пресс-службы министерства образования Пензенской области, на весь период пребывания в приемной семье родители получают средства на содержание ребенка в соответствии с его возрастом.

Акция завершится в августе. Как показывает практика, некоторые дети остаются в приемных семьях до своего совершеннолетия.