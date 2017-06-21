Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Владельцы старых версий Android смогут пользоваться WhatsApp до 2020 года
Ученые рассказали, чем уталить жажду без вреда для здоровья
Ученый предложил переселить людей с Земли
В Саратове впервые отремонтируют театр оперы и балета
До конца года ставки по ипотеке упадут ниже 10% - эксперт
Большинство россиян любит комедии
В России многодетных матерей лишили права брать отпуск в любое время
Ученые сообщили, когда начнется аномальная жара
Ученые нашли недостающее звено эволюции
Ученые выяснили, откуда взялись домашние кошки

Работникам предложили самим делать пенсионные отчисления

21 июня в 15:45 162 просмотра
(ИПК), сообщает «ТАСС».

" data-title="Работникам предложили самим делать пенсионные отчисления — Пенза-пресс, рунет за день">

В правительство РФ внесли доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщает «ТАСС».

ИПК разработали Центральный Банк и Минфин. Планируется, что подключение граждан к формированию пенсионных накоплений будут автоматическим. То есть вместо работодателя взносы будут делать сами работники.

При поступлении на работу граждане будут автоматически регистрироваться в системе ИПК работодателем, которые будут отчислять до 6% от зарплаты сотрудника на его личный счет в негосударственный пенсионный фонд. При этом граждане смогут отказаться от подписки.

Стимулировать работодателей к участию в системе предложили льготами: на сумму взносов компаниям предоставят вычет по налогу на прибыль.

Нововведение должно заработать не позднее 1 января 2019 года.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics