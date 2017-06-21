Работникам предложили самим делать пенсионные отчисления

ИПК разработали Центральный Банк и Минфин. Планируется, что подключение граждан к формированию пенсионных накоплений будут автоматическим. То есть вместо работодателя взносы будут делать сами работники.

При поступлении на работу граждане будут автоматически регистрироваться в системе ИПК работодателем, которые будут отчислять до 6% от зарплаты сотрудника на его личный счет в негосударственный пенсионный фонд. При этом граждане смогут отказаться от подписки.

Стимулировать работодателей к участию в системе предложили льготами: на сумму взносов компаниям предоставят вычет по налогу на прибыль.

Нововведение должно заработать не позднее 1 января 2019 года.