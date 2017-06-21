Глава Минтруда РФ Максим Топилин и полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич поделились впечатлениями от визита в пензенский «Дом Вероники» — активный пансион стационарного типа для молодых людей с инвалидностью, который был торжественно открыт 21 июня .

По словам Максима Топилина, в России в настоящее время не существует полных аналогов данного проекта.

«Мы ищем варианты и модели для того, чтобы молодые инвалиды могли иметь возможность социализироваться и двигаться по нормальной жизненной траектории. Нужно заниматься этим, еще когда они находятся в детских учреждениях. Это очень кропотливая работа, если построить тысячу таких учреждений в стране, проблема не будет решена. Нужно выстраивать технологию реабилитационной работы с раннего возраста. Проекты для молодых инвалидов у нас есть, например, в Санкт-Петербурге, в Пскове, но не в частно-государственном партнерстве, а только в госучреждениях. В плане удобства, дизайна, комфортности проживания же, на мой взгляд, в Пензе, возможно, даже лучший опыт в стране», — отметил он.

Полпред президента признался, что за годы его работы это первый проект, направленный на создание системы непрерывного сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья для вовлечения их в полноценную жизнь.

«Крайне важно, чтобы эти люди были абсолютно социализированы, чтобы были здоровой частью общества. Это больше не медицина даже, а психология. Но чтобы это психология работала, нужно создавать хорошие условия. Предложенная система позволяет сделать так, чтобы действительно через какое-то время не только они сами осознали себя нужной и важной частью общества, но и само общество повернулось к ним лицом. Такая попытка в Пензенской области реализована. Проект — уникальный, даже экспериментальный, и очень важно сделать из него системный, чтобы впоследствии распространить этот опыт в других регионах», — сказал Михаил Бабич.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил важность сотрудничества государственной власти и общественных организаций в ходе реализации проекта.

«Проект создала общественная организация, прошедшая определенный путь работы с инвалидами. Ее руководитель Мария Львова-Белова понимала, что нужно сделать, как реализовать проект, и сегодня он осуществлен на пензенской земле. Сейчас общество меняет отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, создаются условия для их адаптации, социализации, и не только государство этим занимается — подключаются и общественные организации, что очень важно», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что реализация таких проектов способствует продвижению Пензенской области в РФ и за ее пределами.

«Теперь мы будем думать, как двигаться дальше, чтобы к нам приезжали и изучали опыт нашей работы», — добавил губернатор.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».