МегаФон рассказал об итогах развития скоростной сети 4G/LTE в ПФО

Популярен ли 4G?

В последние три года число 4G-пользователей МегаФона в Поволжье ежегодно удваивается. Наибольший прирост за последний год зафиксирован в Волгоградской и Саратовской областях, Чувашии, Башкортостане и Мордовии.

По данным за 1 кв. 2017 г. почти половину интернет-трафика абоненты компании в Поволжье «прокачивают» по сети 4G. Лидерами по доле скоростного трафика являются Татарстан и Астраханская область, где сеть 4G пропускает даже более половины трафика.

Сколько «качают»

Преимущества 4G позволили абонентам качать быстрее и больше. За пять лет каждый интернет-пользователь ежемесячно стал передавать в четыре раза больше трафика. Лидерами являются абоненты в Республике Калмыкии, почти на 40% обогнав среднестатистического российского пользователя.

Что «качают»

В 2017 году 33% всего 4G-трафика приходится на видео и музыку, 22% - на социальные сети. В 2012-м на это абоненты МегаФона тратили меньше, соответственно, 25% и 11%, а самой крупной «статьей расходов трафика» являлся веб-серфинг (29% тогда, сейчас — 11%). Тренд в сторону тяжелого контента объясняется главным образом ростом скорости в сети и доступности устройств.

Почём «качают»

Внедрение 4G увеличило скорости мобильного интернета, что привело к увеличению пакетов и, как следствие, к значительному снижению стоимости каждого мегабайта. Так, в 2012 году в среднем 1 мегабайт стоил порядка 15 копеек, сегодня же он подешевел втрое — до 5 копеек.

Средняя стоимость смартфона с 4G/LTE в поволжских салонах оператора за пять лет снизилась в 2 раза, планшета подешевели еще существеннее — почти в 4 раза.

Что 4G дает людям



Ускорение мобильного интернета позволило с еще большим комфортом работать с тяжелым контентом — например, смотреть онлайн-видео в HD-качестве (в частности, через приложение «МегаФон.ТВ»). Новый виток развития получил «интернет вещей». Устройства с SIM-картами МегаФона активно используются в быту и бизнесе. Так, в этом году оператор предложил первую в России эко-систему «умного дома» «Life Control», включающую датчики движения, открытия дверей и окон, «умные» розетки и лампы, дистанционно управляемые со смартфона или компьютера, и другие устройства для комфортной и безопасной жизни.

Что 4G дает бизнесу

В рамках корпоративных услуг «M2M-мониторинг», «Контроль кадров» и «Контроль автопарка» SIM-карты МегаФона используются для повышения эффективности бизнес-процессов предприятий — в частности, для оперативного контроля за местоположением транспорта, сбора данных с водяных или электросчетчиков, обеспечения безопасности удаленного оборудования.