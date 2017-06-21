Топилин: Вопрос продления программы материнского капитала обсуждается

21 июня в Пензе министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал о планируемых мерах по поддержке материнства и улучшению демографической ситуации.

Отвечая на вопрос журналиста о том, планируется ли продлевать программу материнского капитала, министр сказал, что этот вопрос обсуждается.

«Я могу сказать, что мы вместе с коллегами выбираем наиболее оптимальную модель, потому что мы знаем, какая ситуация сейчас сложилась. С конца прошлого года произошло снижение рождаемости за четыре месяца, в среднем по стране, на 11−12%. Это очень серьезно. Мы это прогнозировали, даже думали, что это произойдет раньше», — отметил Максим Топилин.

По его словам, то, что прогнозы по падению рождаемости не оправдались раньше, — заслуга политики государства по улучшению демографической ситуации, когда уже действующие программы все время дополняются новыми. В частности, министр отметил важность реализации программы по детсадам для детей с трех до семи лет, сейчас рассматривается вопрос снизить возрастную планку до 1,5 лет.

«Было бы правильно реализовать программу не с трех, а с 1,5 лет — программу яслей. Это важно еще и потому, что с 1,5 лет есть только региональное пособие, нет федерального, поэтому существенно снижается доход. Такая программа может помочь», — отметил чиновник.

Министр также рассказал о том, что обсуждается такая мера поддержки, как льготная ипотека.

«Государство понимает, что количество женщин репродуктивного возраста — от 20 до 39 лет — снижается. К 2035 году их количество снизится на 20−25%. Объективно мы будем жить в ситуации снижения рождаемости. Восполнить эту ситуацию мы можем, решив задачу с суммарным коэффициентом», — сказал Максим Топилин.