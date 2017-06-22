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В Пензе 22 июня откроют вторую очередь комплекса «Афганские ворота»

21 июня в 21:23 356 просмотров
«Афганские ворота», который посвящен землякам, павшим при защите Отечества.

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В Пензе 22 июня состоится открытие финальной части мемориального комплекса «Афганские ворота», который посвящен землякам, павшим при защите Отечества.

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, финальная композиция называется «Во славу русского оружия». Она посвящена периоду от Александра Невского до Великой Отечественной войны.

Установку финальной части комплекса начали около месяца назад. Автором выступил пензенский скульптор Александр Бем. Он же создал и другие части мемориала.

Новая композиция объединяет восемь бронзовых барельефов. На них находятся плиты с высказываниями Александра Невского, маршала Жукова и других великих полководцев.

Напомним, официальное открытие «Афганских ворот» состоялось в 201 году. Первая и основная часть комплекса состоит из гранитного стилобата, восьмиметровой арки, стелы с именами погибших пензенцев и вечного огня.

В 2012 году Попечительский совет фонда «Ветеран» под председательством генерал-лейтенанта В. П. Васильева принял решение о начале строительства второй очереди мемориального комплекса памяти земляков, павших в локальных войнах — в Чечне, Вьетнаме, Алжире, Камбодже.

В 2014 году эту часть открыли и приняли решение о создании завершающей части.


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