Большая часть россиян читает, что сейчас перед страной не стоит военной угрозы. Также жители страны уверены в способность армии дать достойный отпор врагу.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Выяснилось, что 53% россиян отрицают наличие военной угрозы для страны. 54% респондентов уверены в том, что, если конфликт и случится, он будет носить локальный характер. Каждый второй житель России уверен в боеспособности вооруженных сил.

По итогам опроса, в июне до 38% снизилось число граждан, не исключающих нападения на Россию. Ожидающие нападения на Россию граждане разделились на две категории: Первые (48% от числа уверенных в нападении) ждут локального конфликта, а вторые (41%) полагают, что нападение будет глобальным.

Эти данные прокомментировал гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Он отметил, что чуть более двух лет назад, в феврале 2015 года, был зафиксирован самый высокий индекс угрозы за весь период наблюдений (с 1990 года).