Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Лес в Саратовской области хотят сделать особо охраняемой зоной
Работникам предложили самим делать пенсионные отчисления
Владельцы старых версий Android смогут пользоваться WhatsApp до 2020 года
Ученые рассказали, чем утолить жажду без вреда для здоровья
Ученый предложил переселить людей с Земли
В Саратове впервые отремонтируют театр оперы и балета
До конца года ставки по ипотеке упадут ниже 10% - эксперт
Большинство россиян любит комедии
В России многодетных матерей лишили права брать отпуск в любое время
Ученые сообщили, когда начнется аномальная жара

Большинство россиян считают, что стране не грозит война — опрос

22 июня в 08:17 98 просмотров
, что сейчас перед страной не стоит военной угрозы. Также жители страны уверены в способность армии дать достойный отпор врагу.

" data-title="Большинство россиян считают, что стране не грозит война — опрос — Пенза-пресс, рунет за день">

Большая часть россиян читает, что сейчас перед страной не стоит военной угрозы. Также жители страны уверены в способность армии дать достойный отпор врагу.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Выяснилось, что 53% россиян отрицают наличие военной угрозы для страны. 54% респондентов уверены в том, что, если конфликт и случится, он будет носить локальный характер. Каждый второй житель России уверен в боеспособности вооруженных сил.

По итогам опроса, в июне до 38% снизилось число граждан, не исключающих нападения на Россию. Ожидающие нападения на Россию граждане разделились на две категории: Первые (48% от числа уверенных в нападении) ждут локального конфликта, а вторые (41%) полагают, что нападение будет глобальным.

Эти данные прокомментировал гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Он отметил, что чуть более двух лет назад, в феврале 2015 года, был зафиксирован самый высокий индекс угрозы за весь период наблюдений (с 1990 года).


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics