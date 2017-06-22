Топилин осмотрел новую школу в Пензенском районе

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в сопровождении губернатора Ивана Белозерцева осмотрел новую школу в Пензенском районе.

«Новая школа рассчитана на 1100 мест. Здание построено по современному проекту, который вошел в специальный реестр Минстроя РФ и предлагается для дальнейшего тиражирования. Классы и кабинеты оборудованы с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщили в пресс-центре облправительства.

В новом учебном году порог школы переступят 300 первоклассников, среди них — и дети-инвалиды.

Максим Топилин оценил организацию образовательного пространства и условия для обучения детей с нарушением слуха и зрения — современный кабинет начального класса с оборудованием для инклюзивного образования.

Также он осмотрел медицинский блок, столовую, актовый и спортивный залы, ознакомился с работой информационных сенсорных стендов.

Министр отметил важность установки системы обратной связи с потребителями соцуслуг. По его словам, посредством такого инструмента в образовательном учреждении родители и ученики могли бы оставить свое мнение, прочитать другие отзывы о школе.

«Со следующего года губернаторы будут отчитываться перед региональными Законодательными Собраниями по результатам данного направления работы», — сказал глава федерального ведомства.

Иван Белозерцев добавил, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам взаимодействия с населением.

«Это оценка качества оказания услуг в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры», — пояснил он.

Глава региона поручил представить предложения о способах обратной связи с населением в образовательных учреждениях, подчеркнул необходимость сделать это с использоаанием современных технологий.